Беглов заявил о намеренной дискредитации работы властей Петербурга

Беглов заявил о кампании по дискредитации властей города. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга впервые открыто ответил на критику властей, которая обрушилась на Смольный в связи с проблемами по уборке города от снега и мусора. Александр Беглов признал, что ошибки и трудности есть. Но большой поток негатива является намеренным. Другими словами, идет кампания по дискредитации властей.

- Конечно, есть проблемы, но мы почти навели порядок и обязательно наведем. Надо еще немного времени, - заявил Беглов на встрече с деятелями культуры Петербурга.

Губернатор отметил, что город решает застарелые проблемы по обращению с мусором, который нелегально вывозился на свалки и в леса Ленобласти. По-новому идет расчет оплаты за уборку снега. Все это вызывает недовольство тех, кто многие годы «грел руки» на городском бюджете.

- Посмотрите, какие сложные выборы были в Законодательное собрание, просто полукриминальные структуры пытались туда попасть. Сложение сил недовольных нашими реформами, вызывает реакцию богатых людей, влиятельных людей, которые «налом» могут оплачивать определенные вещи. Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом, - подчеркнул глава города.

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По словам губернатора, в данный момент идет дискредитация властей Северной столицы, но он «не трус и не берет на лапу» (подробности)