Акция памяти "900 дней и ночей" пройдет в Петербурге

В Петербурге пройдет акция памяти «900 дней и ночей» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 27 января 2022 года пройдет акция памяти "900 дней и ночей" в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Мероприятие состоится во дворе Государственной академической капеллы, расположенной в доме 20 по набережной реки Мойки. В этот раз оно будет выглядеть, как интерактивное светозвуковое представление.

- Государственная академическая капелла не случайно выбрана для проведения акции. В дни блокады ленинградские музыканты выходили на сцену в холодных залах, играли великую музыку, дарили людям веру в победу, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Перед зрителями каждые полчаса с 15 до 20 часов будет разворачиваться интерактивное светозвуковое представление, погружающее зрителей в атмосферу блокадных дней. На фасад Капеллы будут проецировать кадры из кинохроники. Также посетители увидят макеты декораций, военных арт-объектов.