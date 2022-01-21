Оператор билайн бизнес внедрил сервис видеотрансляций для интернет-магазинов

20 января 2022— В Калининграде билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с AdTech* направлением компании запустил новый сервис билайн.Стрим**, предоставленный на базе решений eyezon. Сервис предназначен для помощи покупателям онлайн-магазинов. Он обеспечивает возможность персональных видеотрансляций (видеостримов), с помощью которых покупатели могут рассмотреть товар со всех сторон в режиме реального времени, а также задать продавцу интересующие вопросы.

Одной из первых компаний, внедривших эту услугу в Калининграде, стала сеть салонов мебели и интерьеров «Boxx». Зайдя на сайт интернет-магазина boxx.ru, клиент может выбрать понравившийся товар и нажать на кнопку с надписью «Live***. Посмотреть онлайн». После этого появится уведомление о том, через какое время начнется трансляция. Видеострим проведёт консультант магазина, который покажет товар и ответит на вопросы. Пользователь может не включать свою камеру во время видеотрансляции и общаться с консультантом как голосом, так и в текстовом формате.

Сервис удобен и прост в обращении не только для конечных пользователей, но и для владельцев интернет-магазинов, недвижимости и других отраслей, демонстрирующих товар или услуги на сайте, — для его работы достаточно просто встроить в код сайта виджет в виде кнопки, которая будет отображаться на карточках товара и других страницах магазина. Внедрение сервиса для «BOXX» заняло менее недели.

Все управление осуществляется из личного кабинета, где кроме возможности настройки скриптов кнопок на сайте и контроля продавцов-стримеров, собирается общая статистика по работе билайн.Стрим и результатам взаимодействия аудитории с этим решением. Также сохраняется история действий пользователя на сайте.

Наталья Чухлеба, директор отделения билайн в Калининграде:

«Ограничения, вызванные пандемией, способствовали росту популярности онлайн-продаж. В результате в интернет-магазинах развиваются новые форматы коммуникаций, такие как видеотрансляции. Сервис билайн.Стрим на базе решений eyezon обеспечивает привычное «живое» взаимодействие с консультантами, облегчая клиентский выбор и помогая принять решение о покупке. А возможность предварительно осмотреть товар со всех сторон способствует повышению конверсии сайта. При этом для клиентов сохраняются комфортные и безопасные условия домашней обстановки».

Владимир Литвиненко, руководитель интернет-магазина «Boxx»:

«Сервис билайн.Стрим позволил нам открыть для себя новый канал взаимодействия с клиентами. С его помощью мы соединили менеджеров по продажам в розничных салонах и клиентов, делающих покупки в онлайне. Сервис позволил нам увеличить продажи, особенно в период локдауна. Наша команда всегда открыта к новым и современным решениям, именно поэтому мы решили запустить билайн.Стрим и не ошиблись».

*AdTech (advertising technology) - рекламные технологии

** В рамках оказания услуг билайн предоставляет лицензии на программное обеспечение по видеостримингу. билайн не осуществляет обработку персональных данных клиентов заказчика.

*** Live – реальный (пер. с англ.).