Полиция разыскивает человека, жестоко застрелившего собаку в садоводстве Ленобласти

В Ленобласти разыскивают человека, застрелившего собаку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области полиция расследует жестокое убийство собаки. В одиннадцать часов вечера 20 января 2022 года в экстренную службу позвонила 64-летняя женщина и сообщила, что на улице Рябиновой в садоводстве "Маяк" Кировского района кто-то стреляет. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

- Прибыв на вызов, полицейские обнаружили труп собаки, у которой была прострелена шея, - рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

Очевидцы рассказали правоохранителям, что видели стрелка, который поспешил скрыться с места на автомобиле. Однако приметы машины не запомнили.

На данный момент полицейские проводят проверку, чтобы установить личность стрелка и задержать его. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.