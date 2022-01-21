Полицейские задержали мужчину за кражу мусорного контейнера в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, укравшего мусорный контейнер в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на фоне мусорного коллапса произошла странная кража. Днем 19 января 2022 года в полицию обратился директора завода по механизированной переработке бытовых отходов и рассказал, что у дома 35/3 по Индустриальному проспекту кто-то похитил мусорный контейнер. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 4 часа утра 20 января у дома 3 по Пушкинскому переулку в микрорайоне Мельничный ручей Всеволожского района Ленобласти полицейские задержали подозреваемого - 38-летнего мужчину, - рассказали в полиции.

Оказалось, что мужчина работает водителем манипулятора. По письменному указанию одной компании, занимающейся сбором мусора, он забрал контейнер и перевез в другое место.

При осмотре адреса, куда был транспортирован контейнер, полицейские нашли около 150 таких же мусорных контейнеров. Восемь из них были с инвентарными номерами, которые якобы были переданы под ответственное хранение. По факту было возбуждено уголовное дело.

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