Ребенок погиб под поездом в Ленинградской области

Школьник попал под поезд в Тосненском районе Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ребенок погиб под колесами поезда в Тосненском районе Ленобласти. Трагедия произошла вечером 20 января. По предварительным данным, жертвой ЧП стал 12-летний школьник, который перебегал пути перед приближающимся составом.

- Около 18:55 ребенок пересекал пешеходный переход станции «Соколов Ручей» на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда подавал сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

От полученных травм мальчик погиб на месте.

Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства трагедии, в том числе проверяют состояние железнодорожного полотна. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц.

Известно, что поезд, под который опал школьник, был дальнего следования и шел из Петербурга в Уфу.