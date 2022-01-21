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Происшествия21 января 2022 8:02

Работник больницы в Ленобласти облил начальника жидкостью для розжига и грозился его убить

Подозреваемого задержали спустя два месяца
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти задержали мужчину, пытавшегося убить своего начальника

В Ленобласти задержали мужчину, пытавшегося убить своего начальника

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области работник технической службы Бокситогорской межрайонной больницы пытался убить своего начальника, облив жидкостью для розжига. Инцидент произошел еще 23 ноября 2021 года прямо в здании медицинского учреждения. Об этом 21 января 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Днем 23 ноября 40-летний мужчина, находясь в здании больницы, на почве личной неприязни из-за конфликта, облил жидкостью для розжига своего 62-летнего руководителя, начальника технической службы медицинского учреждения. Он угрожал убийством мужчине, однако больше ничего не сделав, сбежал, - рассказали в полиции.

Спустя два месяца, около полудня 20 января у дома 9А по улице Советской в городе Пикалев полицейские задержали подозреваемого. Известно, что ранее он трижды был судим, в том числе за кражи и разбои.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование продолжается.

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