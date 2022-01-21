Муниципалитет «Остров Декабристов» покупает постельное белье на миллион рублей

МО "Остров Декабристов" купит подарочное белье на миллион рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муниципальные власти образования «Остров Декабристов» объявили тендер на поставку постельного белья, стоимостью более миллиона рулей. Впрочем, пододеяльники и подушки понадобились не депутатам – комплекты белья будут дарить местным жителям.

- Поставка комплектов постельного белья для поздравления с юбилейными датами жителей округа старшего возраста в 2022 году, - говорится в описании заявки на сайте Госзакупок.

Всего муниципалитет намерен приобрести 800 комплектов хлопчатобумажного постельного белья. 500 из них должны быть поставлены в течение недели после заключения контракта, а еще 300 – к сентябрю. Источник финансирования – бюджет муниципального образования.

Начальная стоимость лота указана в размере 1,17 млн рублей. Но эта цена может уменьшиться в ходе торгов на понижение. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 января.