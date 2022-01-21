Проезд по улице Чайковского и Железнодорожному проспекту в Петербурге закроют в конце января

Движение по Железнодорожному проспекту в Петербурге закроют на 2 месяца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в конце января перекроют для движения ряд улиц. Об этом 21 января 2022 года автомобилистов предупредила государственная административно-техническая инспекция. Ряд ограничений коснется центра города.

- С 25 по 28 января будет закрыт проезд по Гагаринской улице от набережной Кутузова к Шпалерной. Далее с 29 по 30 января закроется улица Чайковского от Гагаринской улицы до Соляного переулка. После с 31 января до 1 февраля будет закрыта улица Оружейника Фёдорова от Гагаринской улицы до Соляного переулка. Ограничения связаны с реконструкцией телефонной сети, - рассказали в ГАТИ.

До этого с 22 по 23 января будет закрыт проезд по Киевской улице в направлении от дома 5/6 до Заозерной улицы.

Также с 25 января по 8 апреля из-за прокладки водопровода будет закрыт проезд по Железнодорожному проспекту от Белевского проспекта до улицы Седова. А по Варфоломеевской улице от улицы Седова к Белевскому проспекту на этот же период движение ограничат.