Прокуратура начала проверку после гибели ребенка под колесами поезда в Ленобласти

Поезд насмерть сбил ребенка в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств гибели ребенка, который попал под поезд в районе станции «Соколов Ручей». Трагедия произошла вечером 20 января в Тосненском районе Ленобласти.

- Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со смертельным травмированием несовершеннолетнего на 76 км третьего пикета ж/д станции «Соколов Ручей» поездом дальнего следования № 347 сообщением Санкт-Петербург – Уфа, - сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, около 18:55 школьник, 12-летний мальчик, переходил железнодорожные пути по переходу на запрещающий сигнал светофора. Машинист заметил ребенка, подал сигнал и начал экстренное торможение, но остановить многотонный состав моментально не удалось.

От полученных травм ребенок погиб на месте.