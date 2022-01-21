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Происшествия21 января 2022 8:40

Полицейские задержали мужчину, домогавшегося 13-летнего мальчика в парадной дома в Петербурге

Виновному грозит до восьми лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали мужчину за развращение 13-летнего мальчика

В Петербурге задержали мужчину за развращение 13-летнего мальчика

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается в домогательствах к 13-летнему мальчику. Его поймали 20 января 2022 года, спустя семь месяцев после произошедшего инцидента. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Известно, что 3 июля 2021 года 33-летний мужчина, находясь в парадной дома 3 по 5-му Предпортовому проезду совершил развратные действия в отношении 13-летнего мальчика, - рассказал источник.

Подозреваемого задержали у дома 99 по Краснопутиловской улице. На данный момент он находится под стражей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Виновному может грозить от трех до восьми лет тюремного заключения.

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