Полицейские задержали мужчину, домогавшегося 13-летнего мальчика в парадной дома в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину за развращение 13-летнего мальчика Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается в домогательствах к 13-летнему мальчику. Его поймали 20 января 2022 года, спустя семь месяцев после произошедшего инцидента. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Известно, что 3 июля 2021 года 33-летний мужчина, находясь в парадной дома 3 по 5-му Предпортовому проезду совершил развратные действия в отношении 13-летнего мальчика, - рассказал источник.

Подозреваемого задержали у дома 99 по Краснопутиловской улице. На данный момент он находится под стражей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Виновному может грозить от трех до восьми лет тюремного заключения.