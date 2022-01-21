Бастрыкин поблагодарил Беглова за содействие развитию системы следственного комитета в Петербурге

Председатель СК России поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за содействие развитию системы следственных органов Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил благодарность губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за содействие развитию системы следственных органов. Глава комитета отметил, что руководство города всегда оказывает поддержку и помощь для плодотворной и качественной работы следственный подразделений. Об этом в комитете рассказали 20 января 2022 года.

- Так, за последнее время для следователей Петербурга были предоставлены здания в Адмиралтейском, Курортном и Московском районах города. Также из бюджета Северной столицы постоянно выделяются средства на ремонт и реконструкцию помещений следственного управления, - отметили в СК России.

За 2020-2021 годы за счет Петербурга появилась современная криминалистическая и компьютерная техника. Кроме того, в 2021 году был открыт Пансион воспитанниц Следственного комитета России.