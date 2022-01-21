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Общество21 января 2022 9:29

Беглов о дискредитации властей: богатые люди могут «налом» оплачивать определенные вещи, идет полнейший саботаж

Губернатор также признал проблемы с вывозом мусора и уборкой города от снега
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Губернатор назвал недовольных богатых людей инициаторами волны по дискредитации властей города.

Губернатор назвал недовольных богатых людей инициаторами волны по дискредитации властей города.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов намекнул, кто может стоять за потоком критики властей Петербурга, венцом которой стали клипы Сергея Шнурова. В них лидер группы «Ленинград» поднимет реально существующие проблемы уборкой мусора и очисткой улиц от снега. В Смольном трудности признают, но уверены, что за всем потоком негатива стоят влиятельные люди.

- Есть богатые, влиятельные люди, которые «налом» могут оплачивать определенные вещи. Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся, - заявил на встрече с петербургскими деятелями искусства Беглов.

Он отметил, что не трус и не берет «на лапу». Поэтому все реформы, в том числе мусорная, из-за которой многие бизнесмены могут потерять часть нелегальных доходов, будет доведена до конца.

- Меня напугать невозможно, - подчеркнул губернатор.

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