Недовольный клиент открыл стрельбу по директору автосервиса в Петербурге

В Петербурге мужчина устроил стрельбу по директору автосервиса Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге недовольный клиент открыл стрельбу по директору автосервиса. Инцидент произошел утром 21 января 2022 года рядом с Хасанским рынком в Красногвардейском районе города. В итоге мужчина ранил предпринимателя в руку. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- На Хасанском рынке стрельба. Там недовольный клиент стрелял в директора автосервиса, - сообщили свидетели.

На звуки выстрелов незамедлительно приехали несколько машин полиции и задержали стрелка. Им оказался 77-летний клиент автосервиса, который оказался недоволен качеством ремонта своего автомобиля.

- Там реально безрукие работают. Мне салонный фильтр поставили наоборот. Если с фильтром не смогли справиться, то, что они еще могут учудить, даже страшно представить, - рассказал один петербуржец.

Сейчас на месте стрельбы проводится проверка.