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Происшествия21 января 2022 9:55

Полиция задержала пенсионера, ранившего директора автосервиса в Петербурге

Пострадавшему оказана медицинская помощь
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сотрудники полиции задержали мужчину, ранившего работника автосервиса в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, ранившего работника автосервиса в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга оперативно задержала мужчину, который открыл стрельбу по директору автосервиса. Инцидент произошел около 10 часов утра 21 января 2022 года рядом с Хасанским рынком в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Очевидцы сообщили о стрельбе около рынка. На место незамедлительно был направлен наряд полиции, - рассказали в правоохранительных органах.

Оказалось, что 77-летний клиент автосервиса остался недоволен качеством ремонта своего автомобиля. Между ним и 59-летним работником сервиса начался конфликт. Однако пенсионер решил долго не спорить и выстрелил из травматического пистолета в руку мужчины.

Сейчас стрелок задержан и доставлен в отделение полиции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили.