В Карелии мужчина попал в реанимацию после схватки с быком

Сейчас сам потерпевший находится в тяжелом состоянии

Рано утром 21 января в Городскую клиническую больницу №122 доставили 58-летнего мужчину с тяжелыми ранениями. Известно, что их он получил на острове Валаам в Ладожском озере. Там прошлым вечером на него напал бык. В этой неравной схватке мужчина проиграл.

- В больницу его доставили с закрытыми переломами ребер, тупой травмой живота и повреждением внутренних органов. В шоковом состоянии его положили в отделение реанимации, - сообщил источник "КП-Петербург".

Чем именно мужчина разозлил быка пока остается только догадываться. Сейчас сам потерпевший находится в тяжелом состоянии.