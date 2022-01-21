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Происшествия21 января 2022 10:19

В Карелии мужчина попал в реанимацию после схватки с быком

Животное напало на него на острове Валаам
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сейчас сам потерпевший находится в тяжелом состоянии

Сейчас сам потерпевший находится в тяжелом состоянии

Рано утром 21 января в Городскую клиническую больницу №122 доставили 58-летнего мужчину с тяжелыми ранениями. Известно, что их он получил на острове Валаам в Ладожском озере. Там прошлым вечером на него напал бык. В этой неравной схватке мужчина проиграл.

- В больницу его доставили с закрытыми переломами ребер, тупой травмой живота и повреждением внутренних органов. В шоковом состоянии его положили в отделение реанимации, - сообщил источник "КП-Петербург".

Чем именно мужчина разозлил быка пока остается только догадываться. Сейчас сам потерпевший находится в тяжелом состоянии.