На строительство и реконструкцию 30 дорог в Петербурге выделено 17,3 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году в Петербурге будут строить и реконструировать 30 объектов дорожной инфраструктуры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в 2022 году на строительство и реконструкцию 30 дорог выделено 17,3 миллиардов рублей, из которых 4,6 миллиарда предоставлено из федерального бюджета. Об этом 21 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Город вкладывает значительные средства в строительство и реконструкцию дорог и развязок, в развитие транспортной инфраструктуры. Мы ежегодно наращиваем темпы дорожного строительства, - отметил губернатор Александр Беглов.

По четырем проектам из 30 работы были завершены еще в прошлом годы. Это второй этап обхода Красного Села, Лиговский путепровод, продолжение Софийской улицы и Южно-Волхонская дорога.

Также продолжится строительство Широтной магистрали скоростного движения, развязки в районе Лахта-центра, строительство улицы на намывной территории Васильевского острова, Колпинского шоссе и многого другого.