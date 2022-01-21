Мужчину задержали за развращение девочки с ДЦП в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину за развращение девочки-инвалида с ДЦП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в развращении девочки-инвалида с ДЦП. 20 января 2022 года в полицию обратилась 61-летняя пенсионерка, проживающая в Колпино. Она рассказала о том, что ее знакомый более полугода домогается ее 16-летнюю дочь. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что с мая 2021 года 69-летний знакомый приходил к ней домой, чтобы помогать по хозяйству. Но оказалось, что на протяжении всего этого времени он совершал развратные действия сексуального характера в отношении ее дочери-инвалида. Он раздевал ребенка и трогал, - рассказал источник.

Полицейские задержали подозреваемого и поместили его под стражу. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что подозреваемый шесть раз был судим за кражи.