14-летнего мальчика задержали за сексуальное насилие над 4-летней двоюродной сестрой в Петербурге

В Петербурге задержали подростка за развращение 4-летней двоюродной сестры Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге сотрудники следственного комитета задержали 14-летнего мальчика, подозреваемого в развращении своей четырехлетней двоюродной сестры. Об этом 21 января 2022 года "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- 3 января в полицию обратилась 36-летняя женщина, проживающая в квартире дома 14 по Верейской улице. Она рассказала, что поздно вечером 26 декабря 14-летний сын ее брата совершил развратные действия в отношении ее четырехлетней дочери, - рассказал источник.

Следователи провели проверку и задержали подростка. После его отпустили, но под обязательно о явке.

Также в следственном комитете возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Подростку максимально может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы.