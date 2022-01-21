Противник QR-кодов подал в суд из-за распространения штамма «омикрон» в Петербурге

Петербуржец подал в суд из-за распространения штамма "омикрон". Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга, ранее выступавший против введения ограничений и QR-кодов, подал новый иск в суд. На этот раз мужчина требует изучить распространение штамма «омикрон» в городе, проведя масштабные исследования. Иск был подан в Куйбышевский райсуд, который материалы не принял, и посоветовал подать новый - в городской суд. Именно там сейчас истец выступает по первому делу, об отмене кодов и ограничений.

- Сейчас истец в Санкт-Петербургском городском суде рассказывает о том, как на самом деле распространяется «омикрон», и про механизмы распространения всех штаммов, а еще про математические модели и цепочку ДНК, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам истца, сейчас в городе есть только «омикрон», а других штаммов нет (по данным экспертов, штамм в городе действительно преобладает в соотношении 60:40 над «дельтой» - прим.ред.)

Чтобы понимать, как и что распространяется, а также соответствуют ли рекомендации городского управления Роспотребнадзора, к которому и подан иск, рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, активист требует провести исследования.

Кроме того, истец намерен добиваться отмены предписания Роспотребнадзора о запрете приема больных с ковидом в районных поликлиниках и установлении для них карантина.

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