Специалисты Петербурга назвали признак омикрона у детей

Специалисты Петербурга назвали симптом омикрона у детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый штамм коронавируса омикрон начал активно захватывать Санкт-Петербург. По состоянию на 21 января 2022 года в городе заболели этим видом более 1 тысячи человек, а суточная заражаемость в целом почти достигла 6 тысяч человек. Специалисты отмечают, что признаком омикрона у детей может быть насморк.

- Надо оставлять ребенка дома, даже если у него нет температуры - а только насморк. Специалисты обращают внимание на то, что за этим симптомом тоже может стоять омикрон, - рассказала ранее вице-губернатор города Ирина Потехина.

На данный момент точно не известно, сколько детей заболели штаммом омикрон. Отмечается, что этот вид коронавируса официально подтвержден у 1008 жителей Петербурга, из них 74 человек, которые прибыли в город из-за границы.

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