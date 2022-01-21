Комздрав Петербурга обозначил важнейший симптом штамма «омикрон»

В первую очередь медики будут обращать внимание на пациентов с температурой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Повышенная температура может являться одним из главных и наиболее распространенных признаков заражения штаммом «омикрон». Об этом «КП-Петербург» в пятницу, 21 января, рассказали в городском комитете по здравоохранению.

- Если у человека температура – это в нынешних эпидеомиологических условиях в наибольшей степенью вероятности коронавирус, - уточнили в ведомстве. - Поэтому такие жалобы при поступлении к участковым терапевтам будут обрабатываться в первую очередь.

«Комсомолка» уже подробно рассказывала о том, что представляет собой штамм «омикрон», и как сюрпризов от него можно ждать. Африканский гость, по предварительным расчетам специалистов, оказался примерно в два раза заразнее предыдущего штамма «дельта» - так что России в целом и Петербургу в частности в ближайшее время, судя по всему, могут грозит исторические подъемы заболеваемости.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: