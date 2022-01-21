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Здоровье21 января 2022 13:08

Более 470 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

В реанимациях остаются 590 пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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За сутки в Петербурге госпитализировали более 470 человек с коронавирусом

За сутки в Петербурге госпитализировали более 470 человек с коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На фоне роста заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге начал расти уровень госпитализаций. По данным Смольного на 21 января 2022 года за минувшие сутки в больницах с диагнозом COVID-19 оказались еще более 470 человек. Днем ранее были госпитализированы 414 пациентов.

- За минувшие сутки в больницах Петербурга с коронавирусом и пневмониями оказались 479 пациентов, еще 427 были выписаны после лечения, - рассказали в городской администрации.

Также в тяжелом состоянии все еще находятся 590 пациентов, которые помещены в отделения реанимации. Еще 345 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В городе по прежнему 18 больниц оказывают помощь зараженным коронавирусом. В медучреждениях развернуто 8 тысяч инфекционных коек, из которых занято 5,6 тысяч мест.

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