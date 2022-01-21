11-летняя девочка из Петербурга обвинила знакомого мужчину в изнасиловании

Полиция Петербурга проверяет обвинение в изнасиловании 11-летней девочки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки. 18 января 2022 года в медицинское учреждение обратилась 11-летняя школьница и рассказала, что в 2019 году над ней надругался знакомый. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- На следующий день в полицию с заявлением обратилась 36-летняя мать девочки, которая также рассказала об изнасиловании, - рассказал источник.

Со слов матери, осенью 2019 года на даче, которая располагается в Волосовском районе Ленинградской области, ее 40-летний знакомый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, которой на тот момент было девять лет.

На данный момент следственный комитет проводит проверку в связи с заявлением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.