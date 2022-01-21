Возможность отмены QR-кодов в Петербурге могут рассмотреть 26 января

В Петербурге могут рассмотреть возможность отмены QR-кодов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге могут рассмотреть возможность отмены QR-кодов. Однако на фоне роста заражений коронавирусом, эта тема вряд ли будет поднята на обсуждение. 26 января 2022 года в Северной столице пройдет заседание городского оперативного штаба, где будет рассмотрена ситуация с эпидемией в целом. Об этом "КП-Петербург" рассказала юрист Общественного совета по развитию малого бизнеса при губернаторе Петербурга Юлия Чарноцкая.

- На 26 января запланировано заседание городского оперативного штаба, где будет обсуждаться ситуация в целом и в том числе возможное ослабление или ужесточение антикоронавирусных мер. Будут ли обсуждаться QR-коды - пока не известно. Но ситуация с эпидемией складывается не лучшим образом, а заболеваемость растет, ряд ли стоит этого ожидать, - отметила Чарноцкая.

А вот что касается комендантского часа для баров и кафе, то вполне возможно, что его отменят в ближайшее время.

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