Более 10 тысяч заражений коронавирусом в сутки ожидают в Петербурге в начале следующей недели

В Петербурге в начале следующей недели могут быть зафиксированы рекордные более 10 тыс заражений в сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге накаляется. Последние дни заражаемость в городе бьет все рекорды. 21 января 2022 года суточная заболеваемость и вовсе приблизилась к 6 тысячам человек. Однако, как отмечают в правительстве городе, уже в начале следующей недели эта отметка может перейти за 10 тысяч зараженных в день.

- Суточный прирост заболевших составил 24%. Если предполагать, что такой темп прироста сохранится, то завтра мы можем ожидать цифры уже более 7,5 тысяч заболевших, а возможно и больше. В начале следующей недели можно ожидать, что превысит 10 тысяч, - рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Отмечается, что резкий рост числа заболевших связан с двумя факторами: после Нового года выросло количество тестирований, а также выросла доля положительных тестов. Сегодня на утро она составляла примерно 30 %. Неделю назад – около 12-13 %.

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