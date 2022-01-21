Запрет на плановую медицинскую помощь в Петербурге могут сохранить на пять недель

Запрет на плановую медпомощь в Петербурге рассчитывают сохранить на четыре-пять недель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор распорядился отменить плановую медицинскую помощь и диспансеризацию. Это сделано из-за огромного роста зараженных коронавирусом, чтобы все силы медиков бросить на лечение инфицированных. Отмечается, что запрет может продлиться на четыре-пять недель. Об этом 21 января 2022 года рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Эти меры позволят высвободить врачей и средний медицинский персонал, которые направят все свои усилия на оказание медпомощи пациентам с ковидом, внебольничными пневмониями и симптомами ОРВИ. Надеемся, что все эти ограничения не продлятся более 4-5 недель, - отметил глава комздрава.

Напомним, что медуслуги продолжат оказывать беременным, в частных клиниках, а также в стоматологии.

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