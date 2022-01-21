Первая партия детской вакцины от коронавируса "Спутник М" прибудет в Петербург 23 января

Первую партию вакцины "Спутник М" привезут в Петербург 23 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ожидается первая партия детской вакцины от коронавируса "Спутник М". В город она должна прибыть уже в воскресенье, 23 января 2020 года. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- В воскресенье ждут первую партию детской вакцины "Спутник М". Менее 3 тысяч доз. Поскольку партия невелика, в первую очередь ее направят в детские поликлиники, - пояснил Лисовец.

Однако, в будущем, когда в город начнут поставлять более крупные партии, прививочные кабинеты для подростков планируют открыть в школах.

Важно, что вакцинировать детей будут только от 12 лет и старше. Для этого нужно письменное согласие родителей или самого ребенка, если ему уже исполнилось 15 лет.

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