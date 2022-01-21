Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 января 2022 14:59

Первая партия детской вакцины от коронавируса "Спутник М" прибудет в Петербург 23 января

Препарат распеределят между поликлиниками
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Первую партию вакцины "Спутник М" привезут в Петербург 23 января

Первую партию вакцины "Спутник М" привезут в Петербург 23 января

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ожидается первая партия детской вакцины от коронавируса "Спутник М". В город она должна прибыть уже в воскресенье, 23 января 2020 года. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- В воскресенье ждут первую партию детской вакцины "Спутник М". Менее 3 тысяч доз. Поскольку партия невелика, в первую очередь ее направят в детские поликлиники, - пояснил Лисовец.

Однако, в будущем, когда в город начнут поставлять более крупные партии, прививочные кабинеты для подростков планируют открыть в школах.

Важно, что вакцинировать детей будут только от 12 лет и старше. Для этого нужно письменное согласие родителей или самого ребенка, если ему уже исполнилось 15 лет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

0