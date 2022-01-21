Подавляющее число заражений коронавирусом в Петербурге вызывает штамм «омикрон»

Новая волна эпидемии, скорее всего, окажется еще более жесткой, чем первые четыре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Омикрон» стремительно движется к тому, чтобы стать новым доминирующим штаммом коронавируса в Петербурге и окончательно вытеснить «дельту». Об этом в пятницу, 21 января, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Сейчас мы можем сказать, что подавляющее большинство заражений в Петербурге вызвано именно штаммом «омикрон», - констатировал Лисовец.

По словам чиновника, стремительный скачок заболеваемости в Петербурге связан с двумя факторами. Во-первых, после нового года выросло количество тестирований. А во-вторых, выросла доля положительных тестов. На утро 21 января она составляла примерно 30 %. Неделю назад – около 12-13 %. Поэтому Смольный готовится к новым рекордам: так, уже в начале следующей недели суточный прирост новых заболевших может увеличиться до 10 000.

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