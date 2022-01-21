Власти планируют ужесточить коронавирусные ограничения в Петербурге

В Петербурге могут ужесточить коронавирусные ограничения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге могут ужесточить в ближайшее время. Об этом 21 января 2022 года заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. В первую очередь запреты коснутся массовых мероприятий.

- Необходимо рассмотреть в ближайшее время введение ограничений на массовые мероприятия в еще более жестком формате, - отметил Лисовец.

Также он добавил, что сейчас каждый день рассматривается возможность перевода учебных учреждений на дистанционный формат.

Что касается отмены QR-кодов, то тут Смольный вряд ли будет что-то менять. Отмена системы пропусков пока что никак не коррелирует с огромным ростом заражений в городе.

- В целом, я буду поддерживать любые ограничительные мероприятия, которые, во-первых, позволят уменьшить количество заболевших, а во-вторых – позволят всем заболевшим получить помощь, - добавил глава комздрава.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: