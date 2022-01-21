Пункты вакцинации детей от коронавируса откроют в школах Петербурга

Пункты вакцинации для детей будут открывать в школах Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Совсем скоро в Санкт-Петербурге стартует кампания вакцинации от коронавируса детей. Как рассказал 21 января 2022 года председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, уже в ближайшее воскресенье в город привезут первую партию вакцины "Спутник М", разработанную для того, чтобы прививать подростков.

- В город привезут всего 3 тысячи доз. Поскольку партия невелика, в первую очередь ее направят в детские поликлиники, - пояснил Лисовец.

Однако, как добавил глава комздрава, прививочные пункты для детей будут доступны не только в поликлиниках. Когда в Петербург начнет регулярно поступать вакцина более крупными партиями, прививочные кабинеты начнут открывать прямо в школах, что будет значительно удобнее для вакцинации подростков.

Напомним, что вакцинация разрешена для детей от 12 до 17 лет только по письменному информированному согласию родителей или самого ребенка, если ему уже исполнилось 15 лет.

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