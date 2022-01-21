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Здоровье21 января 2022 16:16

Поликлиники Петербурга будут принимать пациентов с легкой формой коронавируса

Об этом заявил глава городского комитета по здравоохранению
Авторы (2):
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Петербурге больным с легкой формой коронавируса придется самим идти в поликлиники.

В Петербурге больным с легкой формой коронавируса придется самим идти в поликлиники.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пациентов с легким течением коронавируса будут принимать в поликлиниках в Петербурге. Напомним, в городе ввели временный запрет на плановую медицинскую помощь из-за вспышки «омикрона». В такой эпидситуации больным с легкой формой инфекции придется самим посещать поликлиники, чтобы получить лекарства и сдать необходимые анализы. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

- Стоит отметить, что такой пациент не должен пользоваться общественным транспортом, а поликлиника, в свою очередь, должна иметь возможность разделить потоки пациентов – тех, которые идут на оказание оставшейся плановой помощи (больные с онкологией, сердечники и некоторые другие – Прим.Ред.), и тех, кто прибывает в инфекционный блок, - уточняет Дмитрйи Лисовец.

В комздраве понимают, что не все городские поликлиники могут разделить потоки пациентов, до понедельника, 24 января, власти опубликуют список «обновленных» медучреждений. И да, врача на дом вызвать можно как и раньше.

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