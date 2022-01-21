Институт из Петербурга подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса «Конвасэл»

Петербургский НИИ подал заявку на регистрацию вакцины от ковида "Конвасэл". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФБМА подал заявку в Минздрав России насчет регистрации собственной вакцины от коронавируса – под названием «Конвасэл». Об этом сообщается в данных госреестра лекарств. Все места для производства прививки расположены в Красном Селе. Форма и дозировка традиционная, без сюрпризов.

- Вакцина представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза. Срок годности составляет 6 месяцев. Вакцина субъединичная и рекомбинантная, - отмечается в реестре.

К слову, ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину петербургского института, созданную для борьбы сразу с четырьмя штаммами гриппа. Препарат назвали «Флю-М Тетра». Сделать эту прививку можно было еще с осени 2021 года.