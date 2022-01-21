Смертельное ДТП фуры и легковушки произошло на трассе «Кола» в Ленобласти

Фура и легковушка столкнулись лоб в лоб на трассе "Кола" в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

В Ленобласти на трассе Р-21 «Кола» произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки. Авария случилась на 91-м километре дороги около 17:20 в пятницу, 21 января. Из-за мощного ДТП на участке возник затор. На место происшествия прибыли дорожники, «скорая», ГИБДД и спасатели МЧС. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

А вот что случилось с фурой. Фото: vk.com/spb_today

- По предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП погиб один человек. Претензий к дорожным службам у правоохранителей нет, - уточняют в организации.

Добавим, что причины аварии сейчас выясняют полицейские. От МВД пока не поступало официальных комментариев по поводу смертельного ДТП. Судя по словам очевидцев в соцсетях, легковушку занесло в фуру и откинуло в кювет из-за снегопада.