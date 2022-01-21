В Санкт-Петербург поступило более 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

В Санкт-Петербург привезли 204 тысячи экспресс-тестов на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург привезли 204 445 экспресс-тестов на коронавирус. Собственно, из названия понятно, что такой анализ делается считанные минуты, в отличие от ПЦР. Особенно это удобно для поликлиник, чтобы пациент быстрее получил необходимую терапию от лечащего врача. О поставке экспресс-тестов сообщил глава комздрава Дмитрий Лисовец на своей рабочей странице во «Вконтакте».

- Экспресс-тесты способны быстро выявить антиген коронавируса. Их распределят между взрослыми и детскими поликлиниками, а также поставят в приемные покои больниц. Эти тесты будут использоваться наряду с традиционными тестами ПЦР, - отметил чиновник.

В свете последних событий, отказа от плановой медпомощи, тесты в поликлиниках ой как пригодятся – туда начнут ходить пациенты с легкой формой коронавируса. Потоки посетителей обещают разделять.

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