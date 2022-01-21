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Здоровье21 января 2022 18:20

Резкий рост госпитализаций детей с коронавирусом наблюдают в Петербурге

Для юных петербуржцев тоже приостановили плановую медпомощь и диспансеризацию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге стали намного чаще госпитализировать детей с коронавирусом.

В Петербурге стали намного чаще госпитализировать детей с коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в городе наблюдается резкий рост госпитализаций детей с коронавирусом. Это происходит на фоне общего подъема заболеваемости, вызванного «омикроном». В школах вскоре откроют пункты вакцинации, прививку «Спутник М» привезут в Северную столицу уже в воскресенье, 23 января. Кроме этого для юных петербуржцев приостановили плановый осмотр и диспансеризацию, как и для взрослого населения. Родителей просят не водить ребят в поликлинику без особой нужды.

- Дети сейчас находятся зоне повышенного риска. Среди них уровень госпитализаций в последнюю неделю рос значительно быстрее, чем среди взрослых, - объясняет Дмитрий Лисовец.

От родителей просят донести до детей, что им следует поменьше посещать общественные места, где есть массовые скопления людей. Опасаться есть чего – в комздраве предполагают, что в начале следующей недели суточное число заболевших ковидом может увеличиться до 10 тысяч человек.

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