Судьбу QR-кодов в Петербурге обсудят на ближайшем заседании оперштаба

26 января в Петербурге могут решить дальнейшую судьбу QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Члены петербургского оперштаба по борьбе с COVID-19 обсудят судьбу QR-кодов в Петербурге уже на следующей неделе, предварительно, 26 января. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на осведомленных представителей бизнеса и депутата ЗакСа Ирину Иванову. Предприниматели, естественно, рассчитывают на послабления.

- Как рассказал бизнесмен Дмитрий Бондаренко, их выручка за последние три недели упала на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, - рассказывают в издании.

Правда, вряд ли можно будет надеяться на то, что Смольный откажется от QR-кодов в пик новой волны коронавируса, вызванной «омикроном». В частности, глава комздрава Дмитрий Лисовец ясно дал понять, что делать это нецелесообразно и даже опасно, поскольку рост зараженных за сутки может вот-вот достичь абсолютного рекорда в 10 тысяч человек.

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