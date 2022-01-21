Няня с трехлетним ребенком пропала в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция искала няню с ребенком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге пропала няня с ребенком. В полицию сообщила мать трехлетнего малыша, как сообщил источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. Петербурженка потеряла няню и сына еще в четверг, 20 января. По словам женщины, она наняла сиделку совсем недавно – та оказалась уроженкой одной из стран Азии. Мать призналась, что даже фамилию няни не знает, успела запомнить только имя и фамилию.

- Мать рассказала полицейским, что няня ушла с ребенком гулять и не выходит на связь. Телефон у сиделки выключен. Женщина пыталась связаться с няней на протяжении часа, после чего позвонила в местный отдел МВД за помощью. В итоге все закончилось благополучно, проверка полицейских показала, что ребенок после прогулки находится дома, против него не совершали никаких противоправных действий, - сообщил источник «КП-Петербург».