В Петербурге поисковики разыскивали пенсионерку, дважды пропавшую за сутки

Пенсионерка дважды потерялась за сутки в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали о том, как искали 76-летнюю пенсионерку, которая дважды потерялась в Петербурге за сутки. Заявку об исчезновении оставил сын. По словам мужчины, мать самостоятельна и никогда не страдала сильной потерей памяти – разве что была немного забывчива. Поисковики связались с полицией, начали распространять ориентировку в соцсетях, связались с полицией, где им вскоре сообщили о том, что пенсионерку отвезли в больницу. Но она отказалась от госпитализации, ушла домой и… снова пропала.

Добровольцы организовали штаб, всех рассредоточили по району. Люди заглядывали во все места, куда бабушка могла бы зайти для того, чтобы погреться.

- И вдруг «стоп!» – наша бабушка снова в больнице! Инфоргу Юлии позвонила девушка и сообщила, что прямо сейчас потерявшаяся находится рядом с ней в приёмном покое. Незадолго до полуночи ожидание заканчивается радостным «Найдена, жива!» Поисковики могут вернуться домой и спокойно уснуть, - рассказали в группе регионального отделения «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

Волонтеры признаются, что огромную роль в поисках сыграла девушка, что отвела пенсионерку в больницу – она досидела с ней до победного конца, чтобы та еще раз не сбежала.