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Общество21 января 2022 21:46

Смольный потратит 38 млн рублей на экспозицию Петербурга на арктическом форуме

Мероприятие пройдет в Северной столице в апреле 2022 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга выделили 38 млн рублей на создание экспозиции города на арктическом форуме.

Власти Петербурга выделили 38 млн рублей на создание экспозиции города на арктическом форуме.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный выделил 38 млн рублей на создание экспозиции и деловой программы Петербурга на шестом Международном арктическом форуме. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Само мероприятие пройдет в Северной столице с 11 по 13 апреля 2022 года. От подрядчика потребуют согласовать каждую деталь проекта с заказчиком. В Смольном хотят современную площадку – с мультимедийным оборудованием, интерактивными элементами вроде тач-панелей и аттракционов виртуальной реальности, освещением и прочим.

- Необходимо создать следующие зоны: ресепшн, для делового общения, для размещения экспонатов, для VIP-персон, для пресс-службы администрации губернатора, а также технические зоны. Кроме этого потребуется создать большой и малый залы, организовать кейтеринг, кофе-брейки и обеды, - отмечается в техническом задании.

К слову, кормить гостей будут сытно: холодными закусками, первыми и вторыми горячими блюдами, фуршетными пирожками, мини-десертами, свежими фруктами и многим другим.

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