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Происшествия21 января 2022 21:58

«Решалу» из 90-х арестовали в Петербурге по делу о хищении 11 млн рублей

По версии следствия, мужчина со своими товарищами обманул и напугал бизнесмена с Урала
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Решала" из 90-х оказался в СИЗО по делу о мошенничестве в Петербурге. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

"Решала" из 90-х оказался в СИЗО по делу о мошенничестве в Петербурге. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге суд отправил в СИЗО «решалу» из 90-х по имени Рашид, подозреваемого в присвоении 11 млн рублей, принадлежащих бизнесмену с Урала. Напомним, на мужчину и его товарищей завели уголовное дело после того, как предприниматель остался без дробильного комплекса, на который отдал деньги. Коммерсанту объяснили, что ему не стоит «возникать», иначе с ним будет иметь дело гроза всех бандитов, полицейских и чиновников Рашид. Бизнесмен испугался, но через некоторое время собрался с духом и заявил в полицию.

Ранее «решале» продлили срок задержание на 72 часа. Однако следствие быстро предоставило суду доводы для ареста. Адвокат и сам Рашид просили домашний арест, поскольку подсудимый – инвалид I группы по зрению.

- Следователь отказался от ходатайства в отношении подозреваемого по части статьи УК РФ о мошенничестве. Теперь ему вменяют ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Под стражей мужчина пробудет по 20 марта 2022 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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