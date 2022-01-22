В Петербурге черные риелторы забрали квартиру у пожилой блокадницы

Черные риелторы забрали квартиру у пожилой блокадницы в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге пожилая блокадница подарила квартиру мошенникам. Бабушку ввели в заблуждение черные риелторы. Квартира находится в Приморском районе, пенсионерке вручили ключи от ней к 65-летию Дня Победы. Теперь ветерану старается помочь городская прокуратура. В надзорном ведомстве выяснили, что женщина находилась в беспомощном состоянии, чем воспользовались мошенники.

- Обманутая пенсионерка подписала договор дарения на квартиру, которую получила от правительства города. В дальнейшем имущество перепродали третьим лицам, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомство обратилось в суд, чтобы там признали недействительными сделки с недвижимости ветерана. Рассмотрение дела взяли под контроль.