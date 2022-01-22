В Петербурге мужчина с пистолетом ограбил водителя маршрутки на глазах у пассажиров

В Петербурге грабитель напал на водителя маршрутки прямо во время поездки с пассажирами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мужчина с пистолетом ограбил водителя маршрутки прямо на глазах у пассажиров. Все произошло около 8 часов утра в четверг, 20 января, на остановке у дома №21 на проспекте Ветеранов. Очевидцы вмешиваться не стали. Пострадавшим оказался гражданин Узбекистана, у него украли выручку размером в 3 тысячи рублей. На место прибыли оперативники, но найти злоумышленника не удалось.

- Водитель сообщил о происшествии только спустя 1,5 часа. Камеры видеонаблюдения были на здании рядом, но там ничего не разглядеть. Грабитель был одет в одежду темного цвета. Лицо у него славянское, сам он нормального телосложения и ростом примерно в 180 сантиметров. На вид лет 40, как сказал водитель, - сообщил «Комсомолке» осведомленный источник в правоохранительных органах.

Добавим, что с места изъяли предполагаемые отпечатки пальцев грабителя, а также следы обуви. По факту разбоя возбудили уголовное дело, бандита ищут.