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Общество22 января 2022 5:36

Небольшой снег и холодный вечер ждут Петербург 22 января

Температура воздуха начнет резко опускаться во второй половине дня
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Санкт-Петербург: небольшой снег и резкое похолодание вечером

Санкт-Петербург: небольшой снег и резкое похолодание вечером

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Санкт-Петербурге продолжит меняться. Днем в субботу, 22 января 2022 года, в Северной столице будет облачно, пройдет небольшой снег, а температура будет комфортная, для неспешных прогулок. Однако уже к вечеру резко похолодает. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация будет представлена северной периферией малоподвижного циклона. Его стараниями сохранится преимущественно облачная погода, пройдет небольшой снег. В вечерние часы температурный фон будет быстро понижаться, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге ожидается около 1-3 градусов ниже нуля, по Ленинградской области в пределах минус 1-6 градусов. Ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.

А вот к утру 23 января в Петербурге похолодает до минус 10 градусов.

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