Масштабный рейд по барам и ресторанам прошел ночью в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге прошел самый масштабный рейд по барам и ресторанам, которые бойкотируют QR-коды. В ночь на 22 января 2022 года в центре города собрались сотрудники полиции, МЧС, следственного комитета и Роспотребнадзора, а также представители Смольного.

- Правоохранители проверили бар «Коммуналочка» на улице Рубинштейна, прервав пятничное застолье некоторых петербуржцев, - пишут "Невские новости".

Сотрудники полиции проверили QR-коды у всех посетителей. Тех, кто оказался с иммунитетом, отпустили, остальных оставили в заведении для проведения следственных действий.

Всего за ночь были проверены десятки баров. О результатах рейда пока что официальной информации нет.

Напомним, что к движению сопротивления против QR-кодов присоединились более сотни заведений в Петербурге. Они отказываются проверять у посетителей подтверждение о вакцинации, а также продолжают работать после 23 часов.

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