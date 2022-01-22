Мошенник украл 12 миллионов рублей у пенсионера в Петербурге

Телефонный мошенник украл у пенсионера в Петербурге 12 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионер стал жертвой телефонного мошенника и лишился 12 миллионов рублей. 21 января 2022 года в полицию обратился 76-летний житель Калининского района. Он рассказал, что его обокрали обманным путем. Схема оказалась уже классической - мошенник представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Пенсионер пояснил, что в период с 01 декабря 2021 года по 17 января 2022 ему на мобильный телефон позвонил неизвестный злоумышленник, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Тот заявил, что со счетов пенсионера списываются деньги и что, якобы мошенники под залог его квартиры берут кредиты, - рассказали в полиции.

Более того, мошенник заверил заявил пенсионеру, что квартиру нужно немедленно продать. Также незнакомец настоял, что деньги со счетов надо срочно перевести на безопасный счет. После этого мужчина перевел через банкомат часть денег на указанный счет. А 19 декабря к нему пришел неизвестный мужчина, которому пенсионер отдал еще 5,5 миллионов рублей.

Только спустя время пенсионер понял, что его обманули и украли 12 миллионов. По факту возбуждено уголовное дело. Преступника разыскивают.