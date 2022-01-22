20 баров и ресторанов закрыли в Петербурге за работу ночью и без QR-кодов

20 заведений общепита закрыли в Петербурге из-за нарушения коронавирусных правил / Фото: ККИ

Полиция и надзорные органы Санкт-Петербурга взялись за заведения общепита из списка, так называемого "сопротивления", которые отказываются проверять QR-коды у посетителей и продолжают работу после 23 часов. В ночь на 22 января 2022 года в городе прошел масштабный рейд по итогам которого 20 баров и ресторанов были закрыты. Об этом рассказали в следственном комитете города.

- По результатам осмотров установлено, что все заведения осуществляют свою деятельность в ночное время, без QR-кодов. Выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей, в результате чего в отношении юридических лиц составлено 32 протокола об административных правонарушениях. Работа всех заведений приостановлена, - рассказали в комитете.

Сейчас в Петербурге уже возбуждено уголовное дело из-за множества нарушений. Расследованием занимается следственный комитет.

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