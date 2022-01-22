Более 480 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

Еще 480 человек с коронавирусом попали в больницы Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге в больницы попали более 480 человек с коронавирусом. Несмотря на большой рост заражений, уровень госпитализации растет, но не настолько же стремительно. Об этом 22 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Накануне в городские стационары с коронавирусом и пневмониями попали 487 человек, еще 336 были выписаны, - рассказали в городской администрации.

В тяжелом состоянии в отделениях реанимации находятся 588 пациентов, еще 338 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сейчас в Петербурге помощь инфицированным оказывают в 18 больницах, где развернуто 8 тысяч коек для зараженных. Из них занято более 5,7 тысяч мест. Однако с начала следующей недели в городе собираются разворачивать дополнительные мощности, в том числе в Педиатрическом университете и роддоме.

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