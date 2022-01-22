Первые цветы распустились в середине зимы в Петербурге

В Петербурге в разгар зимы распустились цветы / Фото: Анна Родионова

На дворе середина зимы, а в Санкт-Петербурге распустились цветы. Маленькие желтые бутончики пробились из-под снега в Ботаническом саду города 21 января 2022 года. Об этом "КП-Петербург" рассказали в пресс-службе сада.

- На днях была оттепель, появились проталины в которых и открылись от снега первые цветы. Это весенник зимний - Eranthis, - рассказали в Ботаническом саду.

Весенник зимний порадовал своим видом посетителей Ботанического сада / Фото: Анна Радионова

За раз цветов появилось очень много. Десятки весенников выбрались из земли и застелили собой небольшую клумбу. Однако жизнь их оказалась коротка, так как 22 января в Петербурге пошел снег, который засыпал цветочки.

Но, как заверили в Ботаническом саду, вероятнее всего это не последние цветы за текущую зиму. Периодически растения будут показывать свои лепесточки во время оттепелей.