Няня избила 1,5 годовалого малыша в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге няня избила 1,5-годовалого малыша. В полицию обратились родители ребенка. Мать мальчика рассказала о том, что какое-то время назад они наняли для своего младшего ребенка 63-летнюю няню, однако через время заметили странное поведение ребенка. Тогда родители решили посмотреть видео с камер наблюдения, установленных в парадной дома. На кадрах они и увидели избиение.

- В полицию обратилась женщина и рассказала, что утром 20 января 2022 года из няня избирала ребенка. Есть видео, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На кадрах видно, что женщина бьет ребенка рукой по ногам и рукам. После разговора с родителями няня решила уйти.

На данный момент полиция просматривает видео и проводит проверку.